شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين إسلام الشاطر مديرا لشركة لايف المسؤولة عن قناة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر مجلس إدارة شركة ستادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية، برئاسة المهندس سيف الوزيري، تعيين الكابتن إسلام الشاطر، مديرًا لشركة لايف مالكة حق إدارة قناة الأهلي، لاستكمال التطوير المنتظر في القناتين الرياضية والتعليمية.

اختيار شركة ستادات للكابتن إسلام الشاطر، من بين عدد كبير من المرشحين، يرجع إلى ما يتمتع به من خبرات في المجال الرياضي والإداري.

ومن جانبه عبّر إسلام الشاطر عن سعادته البالغة وتقديره لإدارة ستادات على هذه الثقة والمسؤولية الكبيرة، وأنه يعد باستكمال التطوير الذي بدأ منذ تولي ستادات وشركة لايف تطوير قناة الأهلي.

وأكد الشاطر، أنه يعلم تماما ما تتمتع به جماهير الأهلى العريضة من طموح ورغبة جامحة فى أن تصبح قناة الأهلي رقما صحيحا فى معادلة القنوات المرئية القوية، كونه ارتدى الفانلة الحمراء، وحقق معها إنجازات رائعة، وذلك من خلال ما تقدمه من محتوى يلقى قبول الملايين.

ووعد الشاطر، الجماهير الأهلاوية، بمفاجآت سارة، من خلال خطة تطوير شاملة للقناة.