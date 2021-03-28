شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات في إنبى لتخفيض غرامة الـ 100 ألف جنيه لكريم فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدخل بعض لاعبى إنبى، خلال الساعات الماضية، مع عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق البترولى لتخفيض غرامة الـ 100 ألف جنيه لكريم فؤاد بسبب اختراقه الحظر الإعلامى.

عبد الناصر محمد غرّم كريم فؤاد مبلغ 100 ألف جنيه؛ بسبب خرقه الحظر الإعلامى دون الحصول على إذن من مجلس الإدارة، وفقا للائحة المعمول بها فى إنبى، دون النظر إلى أن المداخلة تمت خلال وجوده فى معسكر المنتخب الأولمبي.

وطلب بعض نجوم إنبى من مسئولين بالجهاز الإدارى التدخل لدى عبد الناصر محمد بشأن تخفيض العقوبة التى وقعت على كريم فؤاد واحتواء غضب اللاعب الذى يخوض معسكرا مع المنتخب الأولمبى فى الفترة الحالية.

كان أحد المقربين من كريم فؤاد أكد أن اللاعب أدلى بتصريحاته التليفزيونية على اعتبار أنه فى معسكر المنتخب ويرتدى قميص منتخب مصر، وحديثه عبر القناة الفضائية التابعة للشركة الراعية للاتحاد حق أصيل تكفله اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن وليس اختراقا للوائح النادى.

وفى سياق متصل، أبدى الدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأوليمبى استياءه الشديد من توقيع غرامة مالية على كريم فؤاد، خلال وجوده فى معسكر المنتخب الأولمبى المقام حاليا ضمن برنامج الإعداد لنهائيات أولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو المقبل.

وأكد عبد العزيز، أن وجود كريم فؤاد أن جهاز المنتخب الأولمبى يُكِن كل احترام وتقدير لكل أندية مصر التى ينضم عناصر منها، أو لا ينضم للمنتخب، باعتباره شرفا للاعب والنادى الذى ينتمى إليه، وأن الجهاز حريص على أن تكون العلاقة طيبة بين اللاعبين وأنديتهم، وهو ما تم تأكيده فى اجتماع الجهاز مع اللاعبين فى بداية كل معسكر وبالتالى فإنه من غير المقبول أن يتم الإعلان عن عقوبة على لاعب موجود فى معسكر المنتخب.