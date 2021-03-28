شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهزم مركز شباب النصر بثلاثية ودياً استعدادا للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الاتحاد السكندري، بقيادة حسام حسن، على مركز شباب النصر وديا، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد الجديد بسموحة، ضمن استعدادات زعيم الثغر لمواجهة المقاولون العرب في الخامس من أبريل المقبل في الدوري الممتاز. سجل ثلاثية الاتحاد فى اللقاء الودي، محمود رزق، وأحمد حمدين، ومحمد رجب.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع بالدوري بعدما حقق الاتحاد السكندرى فوزًا مهمًا على البنك الأهلى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما الإثنين قبل الماضي على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وارتقى سيد البلد للمركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث ليقفز 4 مراكز مرة واحدة، فى المقابل بقى فريق البنك الأهلى في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

وتعتبر هذه هي الودية الثالثة للفريق السكندري، حيث فاز من قبل على فريق الشباب بالنادي مواليد 99، الذي يقوده عصام عنتر، بهدفين دون رد وديا، كما فاز على ماريا أحد أندية الدرجة الرابعة بعشرة أهداف دون رد.

ويسعى حسام حسن لتجهيز لاعبيه لاستئناف الدوري من خلال عدد من المباريات الودية بعد الانتفاضة التي وضعت سيد البلد ضمن الأربعة الكبار في الدوري.