نتيجة مباراة منتخب ايطاليا ومنتخب بلغاريا في تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على نتيجة مباراة منتخب ايطاليا ومنتخب بلغاريا، في أهم مباريات اليوم الاحد 28-3-2021، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

تعد بداية منتخب بلغاريا البائسة لتصفيات كأس العالم 2022 بالخسارة أمام منتخب سويسرا في الجولة الأولى بمثابة المباراة الثامنة على التوالي دون انتصار، حيث تلقى 6 هزائم، وتعادل في مباراتين.

ويستقبل منتخب بلغاريا نظيره المنتخب الإيطالي على ملعب “فاسيل ليفسكي ستاديوم”، ويتطلع إلى تحقيق الفوز لتدارك الأمور مبكرًا قبل الدخول في دوامة الحسابات المعقدة.

في المقابل، بدأ منتخب إيطاليا طريق العودة إلى كأس العالم، بفوزه (2-0) على منتخب أيرلندا الشمالية، ليحقق فوزه الرابع على التوالي، وبمتوسط 1.25 هدفًا في المباراة الواحدة خلال أول 30 دقيقة عبر تلك الانتصارات الأربعة.

وسيسعى منتخب إيطاليا اليوم لتكرار ما فعله أمام منتخب بلغاريا، عندما حرمه من الوصول إلى نهائي كأس العالم 1994، بالفوز عليه بنتيجة (2-1).

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