جدول ترتيب مجموعة فرنسا في تصفيات كأس العالم 2022

حقق منتخب فرنسا انتصاره الأول في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، على حساب مضيفه منتخب كازاخستان بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب “أستانا أرينا”.

وسجل عثمان ديمبلي الهدف الأول لمنتخب فرنسا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة (20)، وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بدقيقة واحدة أحرز مدافع منتخب كازاخستان الهدف الثاني للديوك بالخطأ في مرماه.

وكان المنتخب الفرنسي قد تعادل في الجولة الأولى أمام منتخب أوكرانيا بهدفٍ لمثله، في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء 24 مارس 2021.

ويتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد الثلاثي “فنلندا والبوسنة والهرسك، وأوكرانيا” في المركز الثاني بنقطة في رصيد كل منهما، ويتذيل منتخب كازاخستان الترتيب دون رصيد.

وسيواجه منتخب أوكرانيا نظيره منتخب فنلندا الليلة لحساب الجولة الحالية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر مواجهة منتخب فرنسا لمنتخب البوسنة والهرسك لحساب الجولة الثالثة يوم 31 مارس 2021.