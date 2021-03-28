نتيجة مباراة منتخب السودان ومنتخب جنوب افريقيا فى تصفيات امم افريقيا 2021 “صقور الجديان الى الكاميرون”

تعرف على نتيجة مباراة منتخب السودان ومنتخب جنوب افريقيا، في أهم مباريات اليوم الاحد 28-3-2021، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس امم افريقيا الكاميرون 2021.

انتزع منتخب السودان بطاقة التأهل الى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، وذلك بعدما تفوق على ضيفه منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 2-صفر على ملعب “الجوهرة الزرقاء” في الخرطوم أمام زهاء الف متفرج سمح لهم بالحضور.

وهذه المرة التاسعة التي يتأهل فيها المنتخب السوداني الى النهائيات، علماً أنها كانت البلد المضيف للنسخة الأولى عام 1957 وتوج باللقب مرة واحدة عام 1970.

وقدم منتخب “صقور الجديان” أداء قوياً في الشوط الأول، إذ كان الأكثر فاعلية برغم الاستحواذ النسبي للضيوف على الكرة، واستغل السوادانيون أول فرصة ليفتتحوا التسجيل عندما لعب أطهر الطاهر الكرة من ركلة حرة الى داخل المنطقة فتابعها سيف الدين بخيت برأسه في شباك الحارس رونوين وليامس فى الدقيقة (5).

وضاعف منتخب “بافانا بافانا” ضغطه وشكل خطورة كبيرة على مرمى المنتخب السوداني لا سيما عبر مهاجم ماميلودي صنداونز “ثيمبا زواني تابانغ موناري” ولاعب برايتون الإنجليزي “بيرسي تاو”، إلا ان الحارس “علي بوعشرين” كان “سداً منيعاً”، مقابل اعتماد أصحاب الأرض على المرتدات السريعة عبر الثلاثي الطاهر وبخيت ومحمد عبد الرحمن الذي قام بمجهود فردي مميز اذ توغل وتخطى أمثر من مدافع منتخب جنوب أفريقيا وسدد كرة صاروخية انفجرت في شباك وليامس (32).

ولم يتبدل سيناريو اللقاء في الشوط الثاني، إذ واصل الضيوف سيطرتهم مع اعتماد المنتخب السوداني على المرتدات السريعة، وكاد عبد الرحمن ان يضيف الهدف الثالث إلا أن رأسيته انحرفت عن طريق المرمى (67)، وسدد اللاعب نفسه كرة قوية مرت جانب المرمى (69).

وحافظ “بوعشرين” على نظافة شباكه بإنقاذه تسديدة تولاني هلاتشوايو الخطرة (75)، وأهدر عبد الرحمن المنفرد الهدف الثالث مجدداً عندما تلقى تمريرة بخيت إذ سدد في الشباط لجانبية (83).

وفي المجموعة عينها، عززت منتخب غانا صدارته بفوزه على منتخب ساوتاومي بنتيجة 3-1 في كوماسي. سجل لمنتخب “النجوم السوداء” نيكولاس أوبوكو (12) وجوردان أيو (31 من ركلة جزاء) وبابا رحمان (66)، وللضيوف انييستا (82).

وتصدر منتخب غانا الترتيب النهائي للمجموعة برصيد 13 نقطة أمام منتخب السودان برصيد 12 نقطة ومنتخب جنوب أفريقيا ثالثة برصيد بعشر نقاط، ومنتخب ساوتاومي بلا رصيد بعد تلقيه 6 خسارات في ست مباريات.

وحقق المنتخب السوداني الفوز في الجولة الماضية على منتخب ساوتومي وبرينسيب، فيما تعادل منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا.

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