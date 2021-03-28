نتيجة مباراة منتخب اسبانيا ومنتخب جورجيا فى تصفيات كأس العالم 2022

تعرف على نتيجة مباراة منتخب اسبانيا ومنتخب جورجيا، في أهم مباريات اليوم الاحد 28-3-2021، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

أفلت المنتخب الإسباني، بطل العالم عام 2010، من فخ مضيفه المنتخب الجورجي، بقيادة مدربه الفرنسي “ويلي سانيول”، وقلب تخلفه الى فوز قاتل بنتيجة 2-1 الأحد في تيبيليسي.

وكاد مدرب منتخب إسبانيا “لويس أنريكي” يدفع ثمن إشراكه تشكيلة شابة بقيادة المخضرمين جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، إذ خرج متخلفا بنتيجة صفر-1 في الشوط الاول سجله “خفيتشا كفاراتسيخيليا”.

قبل أن يتدارك منتخب اسبانيا الموقف مطلع الشوط الثاني بإجراء ثلاثة تبديلات أعادت التوازن إلى “لا روخا” الذي نجح في ادراك التعادل بواسطة لاعب وسط مانشستر سيتي “فيران توريس” فى الدقيقة (56)، قبل أن يسجل البديل لاعب وسط لايبزيغ الألماني داني أولمو هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

واجرى مدرب مدرب منتخب اسبانيا “انريكي” سبعة تعديلات على التشكيلة التي خاضت المباراة ضد منتخب اليونان في الجولة الاولى، فأبقى على أربعة لاعبين فقط هم حارس مرمى أتلتيك بلباو أوناي سيمون والمهاجم ألفارو موراتا والمدافع إريك غارسيا ولاعب الوسط فيران توريس.

وأمام حراجة الموقف، أجرى أنريكي تبديلين مطلع الشوط الثاني فدفع بإنييغو مارتينيس وداني أولمو مكان دييغو يورنتي وبراين جيل سالفاتييرا، وبعدهما بعشرة دقائق أشرك لاعب وسط ليفربول الانجليزي تياغو ألكانتارا مكان لاعب وسط نابولي الايطالي فابيان رويس فتحسن أداء المنتخب الاسباني ناحية الهجمات التي كانت نادرة في الشوط الاول.

وكان منتخب إسبانيا صاحب السيطرة والاستحواذ أغلب فترات المباراة لكن دون فعالية أمام المرمى خصوصا في الشوط الاول الذي شهد فرصة واحدة أنقذها الحارس الجورجي “جيورجي لوريا” بابعاده تسديدة قوية لتوريس من مسافة قريبة الى ركنية لم تثمر (11).

وحذا حذوه حارس مرمى منتخب اسبانيا “اوناي سيمون” بابعاده كرة رأسية للمدافع غورام كاشيا فى الدقيقة (18).

ونجح منتخب جورجيا في افتتاح التسجيل من هجمة مرتدة عبر كفاراتسيخيليا عندما استغل خلوه من الرقابة وكرة على طبق من ذهب من أوتار كيتيشفيلي فانطلق من الجهة اليسرى وتوغل داخل المنطقة قبل ان يسددها بيسراه على يسار الحارس سيمون (43).

ودفع أنريكي بمارتينيس واولمو مطلع الشوط الثاني وقبل ان يشرك ألكانتارا في الدقيقة 55، فنجح منتخب بلاده في إدراك التعادل عبر فيران توريس عندما استغل كرة عرضية من ألبا من الجهة اليسرى فتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (56).

وتابع انريكي تبديلاته وأشرك لاعب وسط أتلتيكو مدريد ماركوس يورنتي مكان المدافع بيدرو بورو، قبل أن يلعب ورقته الاخيرة بإشراكه ميكل اويارسابال مكان بوسكيتس (72)، وأثمر الضغط هدفا قاتلا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما استلم اولمو كرة من ألبا خارج المنطقة فسددها قوية بيسراه حاول الحارس لوريا إبعادها فلمست يديه وسكنت الزاوية اليسرى البعيدة لمرماه (90+2).

وانتزع المنتخب الاسباني صدارة المجموعة مؤقتا برصيد أربع نقاط بفارق نقطة واحدة امام منتخب السويد الذي يحل ضيفاً على منتخب كوسوفو لاحقا.

ومن المقرر ان يخوض منتخب اسبانيا مباراته الثالثة في تصفيات مونديال 2022 ضد ضيفه منتخب كوسوفو يوم الاربعاء المقبل.

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