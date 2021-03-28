الميركاتو الصيفي 2021 | مانشستر يونايتد يفسد مخططات ريال مدريد ويتسبب في غضب بيريز!

زعمت تقارير صحفية إسبانية، بوجود حالة غضب كبيرة في ريال مدريد، وتحديدًا رئيس النادي فلورنتينو بيريز، بسبب دخول مانشستر يونايتد الإنجليزي في مفاوضات مع مدافع فياريال الإسباني، باو توريس.

وكان المدير الفني لـ ريال مدريد، زين الدين زيدان قد استقر على توريس (24 عامًا) لتدعيم دفاعات الفريق في الميركاتو الصيفي 2021، وذلك في ظل المستويات المميزة التي يقدمها المدافع الإسباني مع فياريال، مما جعله أحد عناصر منتخب إسبانيا.

ووفقًا لصحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن ريال مدريد كان قد استقر على مدافع بايرن ميونخ الألماني، ديفيد ألابا وباو توريس لتعزيز دفاعات اللوس بلانكوس في الموسم القادم 2021/22، من أجل تعويض قائد الفريق سيرخيو راموس و الفرنسي رافاييل فاران، المتوقع رحيلهم في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح تقرير الصحيفة الإسبانية، أن اهتمام مانشستر يونايتد القوي بضم توريس في الميركاتو الصيفي 2021، آثار حفيظة بيريز، الذي يعتقد أن دخول الشياطين الحمر في الصفقة سيتسبب بزيادة كبيرة في قيمة اللاعب.

حيث كان يستهدف لحسم الصفقة نظير مبلغ يتراوح بين 15 إلى 20 مليون يورو، لكن مع دخول مانشستر يونايتد على الخط، فإن قيمتها قد ترتفع إلى 40 مليون يورو.

ماذا قدم باو توريس مع فياريال هذا الموسم؟

شارك باو توريس في 32 مباراة مع فياريال بمختلف المسابقات هذا الموسم؛ 26 في الدوري الاسباني، 4 الدوري الأوروبي، ومباراتين في كأس ملك إسبانيا، وأحرز 3 أهداف.

جدير بالذكر أن باو توريس من ناشئي فياريال، وتمت إعارته موسم 2018/19 إلى مالاجا الأندلسي، ليعود في صيف 2019 إلى الغواصات الصفراء، ليلعب معهم منذ ذلك الحين 75 مباراة بجميع البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 5 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.