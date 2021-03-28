بث مباشر | مشاهدة مباراة منتخب ألمانيا ومنتخب رومانيا في تصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب ألمانيا ومنتخب رومانيا، في أهم مباريات اليوم الاحد 28-3-2021، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

فاز منتخب رومانيا في الجولة الأولى على “مقدونيا الشمالية” بنتيجة (3-2)، ما جعله يتساوى في عدد النقاط مع خصمه اليوم ومتصدر المجموعة منتخب ألمانيا، وايضًا مع منتخب أرمينيا الذي انتصر على ليشتنشتاين.

ويستقبل منتخب رومانيا نظيره منتخب ألمانيا على ملعب “أرينا ناسيونالا” بمدينة بوخارست، ويتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل العالم 2018، لإعطاء لاعبيه دفعة معنوية في باقي مباريات التصفيات.

وتجاوز منتخب ألمانيا نظيره منتخب آيسلندا بثلاثية نظيفة، ولم يخسر المانشافت سوى في مباراة واحدة فقط من آخر 7 مباريات خاضها خارج ميدانه، وسيسعى إلى تحقيق الإنتصار على رومانيا اليوم من أجل الإنفراد بصدارة المجموعة.

ويدير لقاء منتخب ألمانيا ومنتخب رومانيا، الحكم الفرنسي “كليمان توربان”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة منتخب ألمانيا ومنتخب رومانيا، على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي القطري “يوسف سيف”، كما ينقل على قناة ليكيب الفرنسية.

نظام التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022: تم تقسيم المنتخبات المشاركة في تصفيات قارة أوروبا إلى عشر مجموعات، أول أربع مجموعات تضم 5 منتخبات، أما الست مجموعات الباقية تضم 6 منتخباب، ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة، ويخوض صاحب المركز الثاني مباراة الملحق.

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