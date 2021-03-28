صفقات ليفربول | كلوب يستقر على خليفة فينالدوم في الميركاتو الصيفي 2021

واصل نادي ليفربول الإنجليزي، مطاردته لأحد اللاعبين المتألقين في الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري 2020/21.

وربطت العديد من التقارير الصحفية، ليفربول بالتعاقد مع نجم وسط أودينيزي الإيطالي، رودريجو دي بول، خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

ووفقًا لموقع “صدى ليفربول” البريطاني، فإن الريدز مستمر في مطاردة دي بول (26 عامًا)، رغم فشل التعاقد معه في يناير الماضي.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الريدز مستعدة لعرض 50 مليون يورو، لجعل دي بول ضمن صفقات ليفربول خلال الميركاتو الصيفي 2021 (القادم).

كما ذكر التقرير أن ليفربول ينوي التعاقد مع متوسط الميدان الأرجنتيني، كي يكون بديلًا للهولندي جورجينيو فينالدوم الذي ينتهي عقده الصيف المقبل بعد نهاية الموسم الحالي 2020/21، ويرفض التجديد، من أجل الانضمام إلى برشلونة الإسباني بشكل حر.

ماذا قدم رودريجو دي بول مع أودينيزي هذا الموسم؟

شارك دي بول في 29 مباراة مع أودينيزي بمختلف المسابقات هذا الموسم؛ 27 في الدوري الايطالي، ومباراتين في كأس إيطاليا، أحرز 6 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وانضم دي بول إلى أودينيزي في صيف 2016 من فالنسيا الإسباني نظير 3 ملايين يورو، وشارك بقميص الفريق الإيطالي منذ ذلك الحين في 175 مباراة بجميع البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 31 هدفًا وقدم 32 تمريرة حاسمة.

جدير بالذكر أن الميركاتو الصيفي 2021، سيشهد منافسة قوية على خدمات رودريجو دي بول، حيث يحظى اللاعب الأرجنتيني باهتمام كل من ريال مدريد الإسباني، يوفنتوس وإنتر ميلانو الإيطاليين.