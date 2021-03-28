المغرب التطواني يحصل على دعم مالي 22 ألف دولار

خصصت الشركة المكلفة بتهيئة ضفتي واد مارتيل شمال المغرب حوالي 22.5 ألف دولار لدعم نادي المغرب التطواني ماليًا، من أجل مساعدته في تجاوز بعض الصعوبات التي يواجهها منذ الموسم الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويسعى مجلس إدارة الشركة لمواصلة دعم نادي المغرب التطواني حتى نهاية مباريات موسم 2021/2020 من الدوري المغربي للمحترفين، بعد توقيع عقد رسمي مع إدارة النادي الملقب بـ “الحمامة البيضاء”.

وأضطر الفريق للتفريط في نجمه وهدافه الأول الموسم الماضي “أيوب لكحل” لنادي المغرب الفاسي في الميركاتو الشتوي 2021، بعد أن قضى موسمين ونصف في تطوان سجل خلالهم 12 هدفًا في 55 مباراة، من بينهم 8 أهداف في 26 مباراة الموسم الماضي 2020/2019.

وقال الموقع الرسمي لنادي المغرب التطواني “عقد الشراكة الذي وقع بين النادي والشركة جاء بفضل الإلتفاتة الكريمة لكل من والي جهة تطوان طنجة الحسيمة، وعامل إقليم تطوان تجاه الفريق التطواني لكرة القدم، لدعمه معنويًا وماديًا”.

وأضاف النادي في بيانه “هذا الدعم المالي سيخفف بدوره من معاناة الفريق من عدة مشاكل مالية”.

ويحتل فريق المغرب التطواني المركز ال13 في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 9 نقاط من 9 مباريات، متفوقًا على الدفاع الحسني الجديدي صاحب المركز ال14 بفارق الأهداف فقط، ومتقدمًا على سريع وادي زم صاحب أول المراكز المؤدية إلى دوري الدرجة الثانية بفارق نقطة يتيمة.

وكان المغرب التطواني – حامل لقب الدوري المغربي عام 2014 وممثل البلاد في مونديال الأندية بنفس السنة – قد أنهى الموسم الماضي في المركز السابع بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 40 نقطة.