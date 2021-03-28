الميركاتو الصيفي 2021 | لابورتا يعتمد على سلاح وكلاء اللاعبين لانجاح صفقات برشلونة الجديدة

اعتاد رئيس نادي برشلونة الإسباني الجديد القديم، خوان لابورتا على إحاطة نفسه بأصحاب القوة في عالم كرة القدم، لمساعدته في كل ما يحتاج إليه.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن لابورتا حافظ على هذه الصداقات على مر السنين، والآن عقب عودته لمقعد رئاسة برشلونة، يمكنه الاستفادة من علاقته بوكلاء لاعبين على غرار: البرتغالي خورخي مينديز، الإيطالي مينو رايولا، والإسرائيلي بيني زاهافي، لإعادة بناء الفريق الكتالوني في الميركاتو الصيفي 2021.

خورخي مينديز

عمل مينديز على انتقال عدد كبير من اللاعبين إلى برشلونة، بما في ذلك النجم البرتغالي ذو الأصول البرازيلية “ديكو”، وكاد أن يذهب بهداف يوفنتوس الإيطالي الحالي، كريستيانو رونالدو إلى البلوجرانا، قبل أن ينتقل الدون إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وعمل وكيل الأعمال البرتغالي أيضًا على تولي مواطنه جوزيه مورينيو، قيادة برشلونة عقب رحيل فرانك ريكارد في صيف 2008، رغم أن المنصب ذهب في النهاية إلى المدير الفني الحالي لـ مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا.

وظل لابورتا على اتصال دائم مع مينديز خلال السنوات الماضية، وستتحول اهتمامات الثنائي الآن إلى تمديد عقد الشاب أنسو فاتي.

مينو رايولا

يعد الهولندي-الإيطالي مينو رايولا أحد أفضل وكلاء اللاعبين في عالم كرة القدم، وسبق أن نقل نجم وهداف إيه سي ميلان الإيطالي الحالي، زلاتان إبراهيموفيتش إلى برشلونة في صيف 2009، وهي الصفقة التي حصل منها وكيل اللاعبين الشهير على عمولة ضخمة.

ويمثل رايولا أحد أهم اللاعبين في عالم كرة القدم حاليًا، وهو مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند، ورغم أن الوضع الاقتصادي للنادي الكتالوني غير جاهز لإبرام مثل هذه الصفقة، إلا أن صحيفة الماركا، ذكرت: أنه إذا كان هناك فرصة لانتقال صاحب الـ20 عامًا إلى البارسا، فإن الصداقة بين وكيل اللاعبين الإيطالي ولابورتا ستلعب دورًا كبيرًا ورئيسيًا في جعل النجم النرويجي ضمن صفقات برشلونة.

بيني زاهافي

تعود علاقة لابورتا مع وكيل اللاعبين المتمرس في سوق الانتقالات، إلى الفترة الأولى التي قضاها المحامي الإسباني رئيسًا لـ برشلونة بين عامي 2003 و2010.

وحاول زاهافي من قبل إقناع النجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام باللعب لصالح برشلونة بدلًا من ريال مدريد في 2003، لكن الصفقة تمت لصالح الملكي، وتعاقد البارسا عقب ذلك مع راقص السامبا البرازيلي رونالدينيو.

وأوضح تقرير الماركا أنه رغم وجود اتفاق بين نجم بايرن ميونخ الألماني، ديفيد ألابا وريال مدريد، إلا أن من غير المحتمل أن يعطي زاهافي أملًا كاذبًا لصديقه لابورتا في الصفقة.