صفقات ريال مدريد | بيريز يحسم مستقبل جاريث بيل بعد تصريحاته الأخيرة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مستقبل نجم ريال مدريد الإسباني والمعار حاليًا إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي، جاريث بيل والذي يبدو أنه قد بلغ نهايته في النادي الملكي.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد قد توصل إلى قرار نهائي بشأن بيل (31 عامًا)، وهو بيع النجم الويلزي في الميركاتو الصيفي 2021 (القادم)؛ للتخلص من راتبه الضخم والذي يكلف النادي الملكي (حتى الموسم الماضي) قرابة الـ30 مليون يورو سنويًا.

وأثار النجم الويلزي الكثير من الجدل مؤخرًا، حين قال أنه ينوي العودة إلى ريال مدريد مرة أخرى بعد نهاية إعارته مع توتنهام الموسم الحالي 2020/21، مؤكدًا أن كان يخطط من البداية لقضاء عام واحد في لندن.

بينما كشف لاحقًا وكيل أعماله “جوناثان بارنت” أن تصريحات بيل قد: “اقتطعت تمامًا من سياقها”، موضحًا أنه من المبكر الوصول للاستنتاجات بشأن الفريق الذي سيلعب له موكله خلال الموسم القادم 2021/22.

على الجانب الآخر، يحاول ريال مدريد إبرام صفقات كبرى مثل هداف بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند، أو نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، كما تشير التقارير لاقتراب اللوس بلانكوس من التعاقد مع مدافع بايرن ميونخ، ديفيد ألابا في صفقة مجانية.

وسيتبقى موسم واحد فقط في عقد بيل مع ريال مدريد بحلول الصيف المقبل، ومن الواضح أنه خارج خطط المدير الفني للميرنجي، زين الدين زيدان.

وأظهر النجم الويلزي مستويات جيدة خلال شهري فبراير ومارس قبل التوقف الدولي؛ حيث سجل 6 أهداف في 6 مباريات خلال هذه الفترة.

ماذا قدم جاريث بيل مع توتنهام هذا الموسم؟

ظهر النجم الويلزي في 25 مباراة مع توتنهام هذا الموسم 2020/21 بمختلف المسابقات؛ 12 مباراة الدوري الانجليزي الممتاز، 10 الدوري الأوروبي، 2 كأس الاتحاد الانجليزي، ومباراة واحدة في كأس الرابطة الانجليزية، أحرز 10 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن توتنهام يتقاسم مناصفة مع اللوس بلانكوس، راتب بيل الذي تبلغ قيمته 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.