بث مباشر | مشاهدة انجلترا والبانيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب انجلترا ومنتخب البانيا في إحدى مباريات اليوم الاحد 28-3-2021، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

انتصر المنتخب الالباني في الجولة الأولى على منتخب “أندورا” بهدفٍ دون رد، ليتساوى مع متصدر ترتيب المجموعة وخصمه اليوم منتخب انجلترا الذي فاز على منتخب سان مارينو بخماسية نظيفة.

ويستقبل المنتخب الالباني نظيره منتخب انجلترا على استاد كمال ستافا بمدينة تيرانا وسط حضور 6000 آلاف متفرج، وسيسعى لخطف الثلاث نقاط أو على الأقل تفادي الخسارة من أجل البقاء في دائرة المنافسة وأن كان الحديث عن ذلك الأمر مبكرًا مع تبقي 8 جولات.

على الجهة المقابلة، لم يعرف المنتخب الانجليزي الخسارة في آخر 22 مباراة خاضها ضمن تصفيات كأس العالم، انتصر في 16 مباراة، وتعادل في 6 مناسبات، ويتطلع إلى فك الإشتباك مع منتخب البانيا للإنفراد بصدارة المجموعة.

ويدير لقاء منتخب انجلترا ومنتخب البانيا، حكم الكيان الصهيوني “أوريل غرينفيلد”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

نظام التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022: تم تقسيم المنتخبات المشاركة في تصفيات قارة أوروبا إلى عشر مجموعات، أول أربع مجموعات تضم 5 منتخبات، أما الست مجموعات الباقية تضم 6 منتخباب، ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة، ويخوض صاحب المركز الثاني مباراة الملحق.

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