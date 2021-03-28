مشاهدة اهداف مباراة منتخب تونس ومنتخب غينيا الإستوائية في تصفيات كأس أمم أفريقيا – فيديو

مشاهدة فيديو اهداف مباراة منتخب تونس ومنتخب غينيا الإستوائية، في إحدى مباريات اليوم الاحد 28-3-2021، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

حقق المتتخب التونسي فوزًا سهلًا على غينيا الإستوائية، بهدفين مقابل هدف واحد، اليوم الاحد، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي “رادس”.

وافتتح المنتخب التونسي النتيجة مبكرًا، ففي الدقيقة الرابعة أحرز “سيف الدين الجزيري” الهدف الأول لنسور قرطاج بعد تمريرة من فرجاني ساسي في عمق دفاع غينيا الاستوائية.

وكاد منتخب تونس أن يضيف الهدف الثاني في أكثر من مناسبة، أبرزها فرصة أنيس بن سليمان الذي سدد بعيدًا عن المرمى بعد تمريرة من رائعة من على العابدي، وأخرى عن طريق الجزيري ولكن الحارس تألق في التصدي من أمام مهاجم الزمالك.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، دون بيدو أوبيانج حضور غينيا الإستوائية الأول اللقاء، بعدما سدد كرة مرت بجوار القائم بقليل.

وفي الشوط الثاني، ضاعف المنتخب التونسي النتيجة في الدقيقة (52)، بعدما مرر علي العابدي كرة في عمق الدفاع، ليسجل المدافع كارلوس أكابو مارتينيز بالخطأ في مرماه.

وتواصل مسلسل إهدار الفرص من قبل منتخب تونس، وهذه المرة عن طريق “يوسف المساكني” الذي سدد كرة سانحة للتسجيل، خارج إطار المرمى، كما أضاع فرجاني ساسي فرصة جديدة، حين تباطئ في التصويب لتصل الكرة لإلياس شتي الذي سجل، لكن الحكم رفضه لوجود تسلل.

وأحرز منتخب غينيا الإستوائية هدف تقليص الفارق عند الدقيقة (88)، عن طريق مدافع منتخب تونس “فراس شواط” بالخطأ في مرماه، بعدما حاول إبعاد كرة عرضية بالرأس دخلت الشباك.

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