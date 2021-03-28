بث مباشر | مشاهدة السودان وجنوب افريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب السودان ومنتخب جنوب أفريقيا، في أهم مباريات اليوم الاحد 28-3-2021، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس امم افريقيا الكاميرون 2021.

يستقبل المنتخب السوداني نظيره منتخب جنوب أفريقيا على ملعب “الجوهرة الزرقاء” بمدينة أم درمان، في مباراة حاسمة ومصيرية نحو التأهل إلى منافسات كأس أمم أفريقيا 2021.

ويتواجد منتخب السودان في المركز الثالث بترتيب المجموعة الثالثة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن خصمه اليوم منتخب جنوب أفريقيا، والمتصدر منتخب غانا الذي ضمن التأهل بشكلٍ رسمي.

وحقق المنتخب السوداني الفوز في الجولة الماضية على منتخب ساوتومي وبرينسيب، فيما تعادل منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا.

وينقل بث مباشر مباراة منتخب السودان ومنتخب جنوب أفريقيا على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي السوداني “سوار الذهب”، كما ينقل على قناة بين سبورتس كونيكت.

وينطلق البث المباشر لمباراة منتخب السودان ومنتخب جنوب أفريقيا فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر والسودان، 19:00 بتوقيت السعودية.

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