شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يؤجل «ملف الراحلين» فى الإسماعيلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، تأجيل حسم ملف اللاعبين الراحلين عن صفوف قلعة الدراويش في نهاية الموسم الجارى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن إيهاب جلال قرر تأجيل حسم ملف اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجارى، حيث أكد المدير الفنى للجنة الفنية بالنادى، برئاسة على أبوجريشة، أنه لن يحسم مصير الراحلين إلا بعد مشاهدة جميع اللاعبين في الملعب.

وقرر المدير الفنى للدراويش منح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في المباريات الودية التي يخوضها الفريق في تلك الفترة للحكم النهائى على مستواهم الفنى، وحسم أمر رحيلهم عن النادى من عدمه.

وكانت اللجنة الفنية بالإسماعيلى استقرت على رحيل بعض اللاعبين في نهاية الموسم الجارى، على رأسهم الظهير الأيسر الجزائرى رضوان شريفى، والمهاجم الناميبى بينسون شيلونجو، لضعف مستويهما الفنى، وفشلهما في إثبات جدارتهما مع الفريق الفترة الماضية.

وفى سياق آخر، يعود فريق الإسماعيلى للتدريبات الجماعية اليوم الإثنين، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون، عقب مباراة أسوان الودية، التي انتهت بفوز زهرة الجنوب بهدف نظيف، أحرزه محمد حسن، عن طريق الخطأ.

ويسعى الجهاز الفنى للدراويش لاستغلال فترة التوقف الدولى، لرفع اللياقة البدنية للاعبين وتجهيزهم لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها 3 إبريل المقبل، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

الإسماعيلى موقفه صعب للغاية في مسابقة الدورى، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 7 مباريات، أحرز لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 21 غيرها.