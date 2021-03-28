شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيات كأس العالم .. منتخب الدنمارك يكتسح مولدوفا 8-0 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب الدنمارك انتصاراً عريضاً على ضيفه منتخب مولدوفا في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب هيدارت سبارك في إطار المجموعة السادسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

في الشوط الأول تقدم اللاعب كاسبر دولبيرج للدنمارك في الدقيقة 19 عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يعزز النتيجة اللاعب ميكيل دامسجارد في الدقيقة 21 قبل أن يضيف نفس اللاعب هدفه الثاني الشخصي والهدف الثالث له في الدقيقة 29. وفي الدقيقة 35، أضاف اللاعب جينس لارسن الهدف الرابع لمنتخب الدنمارك، وفي الدقيقة 38 أضاف اللاعب ماثياس ينسين الهدف الخامس لينتهي الشوط الأول بخماسية نظيفة.

وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب كاسبر دولبيرج تسجيل هدفه الثاني الشخصي والسادس لمنتخب الدنمارك في الدقيقة 48، وأضاف روبيرت سكوف الهدف السابع في الدقيقة 81. وفي الدقيقة 89، أحرز ماركوس إنفرجتسين الهدف الثامن لينتهي اللقاء بثمانية اهداف مقابل لا شيء لصالح منتخب الدنمارك.

وبهذه النتيجة عزز منتخب الدنمارك صدارته للمجموعة السادسة برصيد ستة نقاط وتجمد رصيد منتخب مولدوفا برصيد نقطة في المركز الخامس في المجموعة.