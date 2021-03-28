شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يكشف عن عرض مغر لحسام حسن ويعلن انتقال لاعب سموحة لأهلي طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن نادي أهلي طرابلس الليبي، طلب التعاقد مع حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، خلال الفترة الجارية.

وقال فرج عامر، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«الاهلي الليبي يعرض مليون دولار قيمة إعارة لحسام حسن نجم المنتخب المصري ونادي سموحة لمدة ربع أشهر وسموحة يرجئ البت في هذا الأمر».

وأضاف: «إعارة اللاعب الدولي الليبي محمد الترهوني من سموحة إلى أهلي طرابلس بمبلغ ١٢٥ ألف دولار لمدة أربع أشهر».

يُذكر أن سموحة يستعد لخوض مباراة مصر المقاصة، المقرر إقامتها الجمعة المقبل، على ستاد عثمان أحمد عثمان، بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع السابع عرش من مسابقة الدوري الممتاز.