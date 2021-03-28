شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يتحفظ على مستوى هداف سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحفظ أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، على مستوى عرفة السيد، مهاجم الفريق السكندري.

وعلمت «المصري اليوم» أن أحمد سامي، تحفظ على المستوى البدني لعرفة السيد، الأمر الذي جعله يضع برنامج خاص للاعب من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان عرفة السيد، انضم لصفوف سموحة في الميركاتو الشتوي الماضي قادمًا من فريق انبي، في صفقة انتقال حر، ولم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق.

ويستعد سموحة لخوض مباراة مصر للمقاصة، المقرر إقامتها الجمعة المقبل، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدور.

ويحتل الموج الأزرق المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 22 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات وتعادل في 10 لقاءات، وتعرض للهزيمة في مباراة واحد، أحرز لاعبوه 22 هدفًا وتلقت شباكه 15 غيرها.