شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو حديث العالم بعد إلقاء شارة القيادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على ما قام به الدون كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، يوفنتوس الإيطالى، بإلقاء شارة القيادة «الكابتن» في مباراة منتخب بلاده مع صربيا، بعد أن أحرز هدفاً في الدقيقة 93 لكن الحكم لم يحتسبه، ليعترض رونالدو بقوة عليه، وينال الكارت الأصفر، قبل أن يقوم بإلقاء الشارة على الأرض أثناء خروجه منفعلاً من الملعب.

واعتبرت أغلب الصحف العالمية ما قام به كريستيانو رونالدو غيرة إيجابية على منتخب بلاده، خصوصاً أن الإعادة في شاشة التليفزيون أثبتت صحة الهدف الذي أحرزه.

كانت المباراة بين المنتخبين البرتغالى والصربى والتى أقيمت في الجولة الثانية من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 انتهت بالتعادل الإيجابى بينهما 2/2 ليرتفع رصيد كل فريق إلى 4 نقاط، ويحتل بها منتخب البرتغال المركز الثانى، متقدما على نظيره الصربى المتساوى معه بنفس رصيد النقاط بفارق الأهداف.

وقام رونالدو بالاعتذار لجماهير بلاده لتوضيح موقفه قائلاً إنه مصدر فخر له كونه قائداً لمنتخب بلاده، لكنه لم يتمالك أعصابه وهو يرى بلده يتأذى من القرار الخاطئ للحكم.

ما قام به رونالدو ليس جديدًا على الملاعب العالمية والمحلية في مصر حيث سبق العديد من كباتن الفرق والمنتخب، وخلال التقرير التالى نرصد أشهر وقائع إلقاء شارة الكابتن في الملاعب المصرية بسبب انفعالات مفاجئة ومواقف خارجة عن إرادة لاعبيها:

البداية مع شيكابالا نجم نجوم فريق الزمالك ومعشوق الجماهير البيضاء، فلا يختلف اثنان على عشق شيكابالا للفانلة البيضاء وكونه ضحى بالكثير من أجل نادى الزمالك ورفض العديد من الإغراءات المادية بسبب القلعة البيضاء، لكن الأباتشى وقع في فخ الانفعال المفاجئ في المباريات مرتين ليكون الضحية فيهما شارة الكابتن.

ففى المرة الأولى، وخلال مواجهه الزمالك مع المغرب الفاسى في البطولة الإفريقية بالقاهرة، كانت نتيجة المباراة 2/ صفر للزمالك وأراد حسن شحاتة، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، وقتها استبدال شيكابالا، فما كان من الأخير إلا أن ألقى شارة الكابتن على الأرض أثناء خروجه منفعلاً، ودخل في مشادة كلامية مع مديره الفنى، وقال له «متلعبنيش معاك تانى.. مشينى يا راجل.. إنت زهقتنى».

أما الواقعة الثانية مع شيكابالا، فكانت في مباراة نهائى دورى رابطة أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقى، وكان الزمالك متقدماً وقتها بهدف للا شىء، وأثناء قيام الجهاز الفنى للزمالك بإشراك شيكابالا في الشوط الثانى على حساب رمزى خالد، قام أحد اللاعبين بإعطاء شيكابالا شارة الكابتن أثناء نزوله، لكنه قام بإلقائها أرضاً اعتراضاً من جانبه على نزوله المباراة متأخراً.

ولم تكن وقائع إلقاء شارة الكابتن مقصورة على الزمالك فقط، حيث تعرض لها هذه المرة النادى الأهلى بواسطة نجمه الكبير حسام غالى، وعلى الرغم من الغيرة الشديدة التي كان يتمتع بها حسام غالى على فانلة النادى الأهلى أثناء المباريات، وكونه واحداً من أكثر لاعبى الأهلى على مدار تاريخه حرصاً على رفع شأن فريقه الأهلاوى، لكن خروج حسام غالى عن شعوره في مباراة فريقه مع حرس الحدود أوقعه في فخ إلقاء شارة الكابتن.

فأثناء مباراة النادى الأهلى مع حرس الحدود، في بطولة الدورى العام، وكان الحرس وقتها متقدماً بهدف للا شىء، دخل حسام غالى في التحام قوى مع أحمد حسن مكى، مهاجم الحرس، فأشهر الحكم الكارت الأصفر في وجه غالى، الأمر الذي أدى لانفعال غالى، فنال الكارت الأصفر الثانى، وبالتالى الكارت الأحمر، ما أدى لخروج اللاعب عن شعوره، وقام بشكل متسرع بإلقاء شارة الكابتن أرضاً قبل أن يتوجه إليها ويقوم بالتقاطها أثناء خروجه من أرض الملعب.