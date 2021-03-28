شكرا لقرائتكم خبر عن التصريحات الكاملة لـ حسام البدري قبل مباراة جزر القمر.. هجوم الإعلام وحقيقة هروب رمضان وتمرد النني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مؤتمرً صحفيًا مساء اليوم الأحد، على هامش تدريبات الفريق بملعب بتروسبورت، استعدادًا لمباراة منتخب جزر القُمر، والمقرر لها غدًا الأثنين على ملعب ستاد القاهرة، في اطار الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا الكاميرون 2022.

أكد حسام البدري، خلال المؤتمر الصحفي، أنه حقق الهدف الأساسي مع منتخب مصر وهو التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون ويتبقى فقط حسم الصدارة أمام جزر القُمر، رغم الصعوبات، وهناك أمور غير راضٍ عنها وأشكر اللاعبين والجهاز المعاون ونعمل على تقديم الأفضل.

واضاف حسام البدري، إنه فوجيء بإثارة بعض الأزمات في الإعلام بعد مباراة مصر وكينيا في الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا.

وقال حسام البدري: «الأعلام أثار عدد من القضايا ليس لها أساسًا من الصحة، وأنه وجد حملة ضد المنتخب الوطني عقب التعادل مع كينيا لا أعلم سببها، بداية من اختيارات اللاعبين، وعدم إشراك أخرين في المباراة رغم ان هذا حق أصيل للجهاز الفني».

ونفى المدير الفني لمنتخب مصر، أن يكون محمد النني قد رفض التدرب أو إجراء عملية الإحماء خلال مباراة كينيا والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وأضاف البدري خلال المؤتمر الصحفي أن النني طلب مني توضيح الأمر لكنني أكدت له عدم الحاجة لذلك وألا نهتم بكل ما يثار، هو لاعب محترف وكبير ووارد ان يكون أساسيا المباراة القادمة أو العكس بحسب سير المباراة.

وتابع البدري: رمضان صبحي مصاب وأجرى أشعة ولم يهرب أصلا من المنتخب ولا أعرف لماذا يثار هذا الكلام من الأساس.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن محمد النني رفض إجراء عملية الإحماء والنزول أثناء سير مباراة كينيا وهو ما نفاه اللاعب والمدير الفني.

وحسم المنتخب الوطني التأهل لبطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون في يناير 2022، ويتبقى له حسم صدارة المجموعة أمام جزر القُمر غدًا السبت في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.