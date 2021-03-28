شكرا لقرائتكم خبر عن البدري: حققنا الهدف الأساسي بحسم التأهل.. وأشكر اللاعبين والجهاز المعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أنه حقق الهدف الأساسي وهو التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون ويتبقى فقط حسم الصدارة أمام جزر القُمر.

وقال البدري، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفى لمباراة منتخب مصر وجزر القمر، حققت أول هدف في مسيرتى مع المنتخب الأول، رغم الصعوبات، وهناك أمور غير راضٍ عنها وأشكر اللاعبين والجهاز المعاون ونعمل على تقديم الأفضل.

وحسم المنتخب الوطني التأهل لبطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون في يناير 2022، ويتبقى له حسم صدارة المجموعة أمام جزر القُمر غدًا السبت في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.