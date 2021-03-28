شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: هناك حملات هجوم غير مبررة على المنتخب رغم حسم التأهل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إنه فوجيء بإثارة بعض الأزمات في الإعلام بعد مباراة مصر وكينيا في الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي لمباراة جزر القمر :«الأعلام أثار عدد من القضايا ليس لها أساسًا من الصحة، وأنه وجد حملة ضد المنتخب الوطني عقب التعادل مع كينيا لا أعلم سببها، بداية من اختيارات اللاعبين، وعدم إشراك أخرين في المباراة رغم ان هذا حق أصيل للجهاز الفني».

وحسم المنتخب الوطني التأهل لبطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون في يناير 2022، ويتبقى له حسم صدارة المجموعة أمام جزر القُمر غدًا السبت في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.