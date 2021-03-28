شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم محمد صلاح إلى قائمة «الخونة» في كرة القدم؟.. الاحتمالية قائمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يوم بعد يوم تزداد التكهنات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح والذي يبدو في طريقه لمغادرة نادي ليفربول الإنجليزي، خاصة في حالة عدم تأهله للعب في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

مستقبل محمد صلاح يرتبط بعدة عوامل، منها عثور ليفربول على البديل المناسب، وهو ما يبدو أنه قد حدث بالفعل، حسب تقرير نشرته صحيفة «دون بالون» الإسبانية والتي أشارت إلى طلب المدير الفني الألماني يورجن كلوب للاعب محدد بالاسم لتعويض رحيل النجم المصري.

وحسب التقرير، فإن المعلومات المُسربة تربطه بالانتقال إلى باريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد. وفي حال انتقال محمد صلاح إلى مانشستر يونايتد تحديدًا فسيدون اسمه في قائمة يطلق عليها قائمة «الخونة» في كرة القدم، والتي تضم اللاعبين الذين انتقلوا من ناد إلى غريمه، إذ يعتبر مانشستر يونايتد الغريم اللدود لليفربول.

وتضم هذه القائمة أسماء مثل لويس فيجو، الذي انتقل من برشلونة إلى ريال مدريد، ولويس إنريكي، الذي انتقل من برشلونة إلى ريال مدريد، كما يضم أسماء مثل مايكل أوين، الذي مثل ليفربول ومانشستر يونايتد، وسول كامبل، من توتنهام إلى أرسنال.

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ولفت التقرير إلى أن يورجن كلوب يخطط للاحتمال الأسوأ وهو مغادرة نجم ليفربول الأول محمد صلاح الصيف المقبل، لذا فقد طلب من إدارة الفريق الرياضية التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني جادون سانشو.

ويعتبر سانشو أحد أهم اللاعبين المتكاملين الصاعدين في أوروبا حاليًا فيما حظى بمتابعة يورجن كلوب منذ رحيله عن ماشستر سيتي وانضمامه إلى بوروسيا دورتموند.

ولفتت الصحيفة إلى أن التعاقد مع سانشو سيكون مرتبطًا بعملية بيع محمد صلاح، فيما يتوقع أن يبلغ عرض الريدز لضم سانشو حوالي 100 مليون يورو.

ومن جانبه، سيقبل بوروسيا دورتموند فقط التخلي عن سانشو وعدد آخر من اللاعبين الشباب في حال تأكد استمرار ماكينة الأهداف إيرلينج هالاند ضمن صفوفه.

ويبقى السيناريو المثالي بالنسبة ليورجن كلوب هو الحفاظ على محمد صلاح مع إضافة سانشو، إلا أن هذا السيناريو لا يمكن تطبيقه بالنظر إلى وضعية الفريق الاقتصادية وكذلك التنافسية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن محمد صلاح أصبح يضع بالفعل قدمًا خارج ليفربول في الوقت الذي تقف أندية مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وريال مدريد وباريس سان جيرمان عقبة في طريق الريدز للتوقيع مع سانشو الذي يعتبر هدفًا لهم جميعًا.