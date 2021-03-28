شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر الحزن تمتزج بالفرح في الأمسية الأغلى لسباق الخيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في أمسية عالمية امتزجت فيها مشاعر الحزن والفرح، أسدل الستار، الأحد، على كأس دبي العالمي للخيل 2021 على مضمار ميدان في نسخة اليوبيل الفضي المقامة بأشواطها التسعة، بجوائز تصل إلى نحو 26 مليون دولار، تنافس على ألقابها 115 من صفوة الجياد في العالم؛ حيث امتزجت مشاعر الحزن على فقدان المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ومشاعر الفرح بفوز «جودلفين الإمارات» بالكأس العالمية والذي أثلج صدور الإماراتيين ومشجعي هذا الفريق.

و‏قال محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية: إن فعالية كأس دبي العالمي شهدت تواجد أسرة الفروسية جميعها باعتبارها أغلى المسابقات العالمية والتي تجتمع فيها أقوى الخيول وأكبر ملاكها حول العالم.

لكن هذه الأمسية كانت استثنائية بعدما فجعت أسرة الفروسية بوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، فارتأت اللجنة المنظمة بلمسة وفاء عرض فيلم وثائقي عن مسيرة المغفور له، وجهوده ودعمه لرياضة الفروسية، فضلاً عن تشكيل لوحة فنية بأشعة الليزر تحمل صورته، طيب الله ثراه، في سماء مضمار ميدان لاقت إشادة واسعة من الحضور الذي أثنى على هذا العمل، خاصة أن للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم صيتاً واسعاً في مجال الفروسية، ويعد أحد أعمدة الفروسية في العالم.

وأوضح العضب أنه تم إلغاء كل مظاهر الاحتفال بمرور 25 سنة على قيام كأس دبي العالمي؛ نظراً لحالة الحداد على رحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد.

وأكد أن تتويج «جودلفين» الذي يحمل في جعبته العديد من الإنجازات الكبيرة داخل الدولة وخارجها بث مشاعر الفرح والفخر في قلوب شعب الإمارات؛ حيث حرصت اللجنة المنظمة، على الرغم من حالة الحداد، على إخراج الحدث العالمي في أفضل حلة.