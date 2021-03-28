شكرا لقرائتكم خبر عن ديمبلي يقود فرنسا للفوز على كازاخستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد عثمان ديمبلي منتخب فرنسا للفوز 2- صفر على كازاخستان في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم الأحد.

وبعد أربعة أيام من التعادل 1-1 مع أوكرانيا في باريس، حقق أبطال العالم الانتصار في الشوط الأول؛ حيث سجل ديمبلي هدفاً وأضاف سيرجي مالي هدفاً بطريق الخطأ في مرماه، قبل أن يهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وتصدرت فرنسا المجموعة بأربع نقاط على حساب البوسنة، قبل مواجهة المنتخبين يوم الأربعاء، وأوكرانيا وفنلندا.

واستمر فقط الحارس والقائد هوجو لوريس وأنطوان جريزمان من التشكيلة التي بدأت أمام أوكرانيا؛ حيث حقق مهاجم برشلونة رقماً قياسياً بالبدء في 45 مباراة متتالية مع فرنسا.

وحطم جريزمان الرقم السابق لباتريك فييرا الذي دخل التشكيلة الأساسية 44 مرة متتالية خلال الفترة 1999-2002.

لكن زميل جريزمان في برشلونة ديمبلي كان صاحب الهدف الأول بعد مرور 20 دقيقة عن طريق تسديدة بقدمه اليمنى بعد تمريرة من أنطوني مارسيال الذي تلقى قبلها تمريرة متقنة من بول بوجبا.

وعاد ديمبلي إلى تشكيلة فرنسا عندما شارك كبديل في الشوط الثاني أمام أوكرانيا بعد غياب أكثر من عامين؛ حيث كانت آخر مشاركة له قبلها مع بلاده في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

وسجل ديمبلي هدفه الدولي الثالث في 23 مباراة مع بلاده، لكنه الأول منذ هدف في الفوز 3-1 على إيطاليا ودياً في يونيو/ حزيران 2018، ويمثل الهدف دفعة لآمال اللاعب في الوجود في تشكيلة المدرب ديدييه ديشان خلال بطولة أوروبا التي تنطلق في يونيو/ حزيران المقبل.

وعززت فرنسا التقدم مع نهاية الشوط الأول؛ حيث وضع مالي الكرة بطريق الخطأ في مرماه بعد لحظات من حرمان مارسيال من التسجيل.

ولم تصنع فرنسا الكثير من الفرص؛ لكنها حصلت على فرصة لإضافة الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء حصل عليها البديل مبابي؛ لكن الحارس ألكسندر موكين أنقذ محاولة لاعب باريس سان جيرمان في الدقيقة 76.