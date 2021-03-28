جول كول: ندمت على ترك تشيلسي

دبي - مصعب الفكي

قال النجم الإنجليزي السابق جو كول إنه ندم على ترك فريقه تشيلسي والانتقال إلى ليفربول بعد مسيرة ناجحة في «ستامفورد بريدج»، وكان كول انضم إلى ليفربول في صفقة انتقال حر في العام 2010 بعد أن حقق ثلاثة ألقاب في ذلك الموسم مع تشيلسي هي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وقال في حديث لوسائل الإعلام الإنجليزية: كان قراراً خاطئاً بكل المقاييس أو يمكن القول إن التوقيت لم يكن مناسباً، لكنه كان الخيار المتاح في ذلك الوقت. لم يكن ممكناً أن أبقى في لندن وأنتقل إلى ويستهام أو توتنهام، ومن ثم أدخل في صدام مباشر مع جماهير تشيلسي. كنت تعافيت من إصابة في الركبة وغبت لفترة عن الملاعب. تشيلسي لم يتحمس لإبقائي ضمن الفريق في حين كنت مستعد لقبول أي عرض من النادي للبقاء في «ستامفورد بريدج».

وأضاف: «لو منحني المدرب كارلو أنشيلوتي فرصة المشاركة في آخر مباراتين في ذلك الموسم، كان يمكن أن أبقى. كنت مستعداً لقبول أي عرض من النادي. لقد كان من الصعب علي مغادرة تشيلسي. كان أمراً صعباً للغاية».

وزاد: «أعلم أن جماهير ليفربول ستغضب مني، لكن إذا عاد بي الزمن إلى الوراء لما انتقلت إلى «إنفيلد»، ولكن ذلك ليس بسبب النادي أو أنني لا أحب ليفربول وجماهيره، الأمر ليس كذلك. لقد انتقلت في فترة صعبة للنادي. بعد شهر تقريباً تم بيع النادي لملاك جدد وكان هناك العديد من التغييرات في الفريق».

وأوضح كول أن المدرب في ذلك الوقت روي هودسون كان متحمسً لإعادة ليفربول إلى مجده وتحقيق نتائج إيجابية، لكن الأمور لم تسر معه بشكل جيد لتتم إقالته ويحل مكانه كيني داغليش.

وقال كول: «لم أشارك كثيرا خلال الموسم الأول مع ليفربول، تأثرت بالإصابة ولم أعد بالسرعة ذاتها التي عليها من قبل. قرر النادي إعارتي إلى ليل الفرنسي ونجحت هناك مع المدرب رودي غارسيا. خضت 35 مباراة في الموسم وأحببت فرنسا كثيراً، وودت أن أبقى هناك، لكن عندما حضر المدرب برندان رودجرز إلى ليفربول طلب مني العودة إلى ليفربول بعد انتهاء فترة الإعارة، هو يعرفني جيداً منذ كنت في تشيلسي ورأى أنني سأكون مفيداً للفريق».

وأوضح رودجرز أن فترته مع ليفربول عموماً لم تكن موفق، مبيناً أن الإصابة عادوته مجدداً، وغاب عن عدد من المباريات ، كما لم يشارك في مباريات الدوري الأوروبي وانتقل في موسم 2013-2014 إلى وستهام.