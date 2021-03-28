شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات كأس محمد بن راشد للقدرة تنطلق السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تنطلق السبت المقبل، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، منافسات كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً؛ حيث أعلن نادي دبي للفروسية المواعيد الجديدة لاستكمال منافسات «مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة» ليستهل بالسباق الرئيسي للمهرجان، كما يقام يوم 4 إبريل/نيسان سباق كأس جميلتي للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً والمخصص للفرسات، وسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كيلومتراً يوم الثلاثاء 6 إبريل، كما تقرر إقامة سباق كأس المدربين للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً يوم 5 إبريل.

ويشهد المهرجان مشاركة كبيرة من أبرز الفرسان والفارسات من الإمارات وكافة الجنسيات حول العالم، كما أعلن النادي عن فتح باب التسجيل لسباق كأس المدربين للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً المقررة إقامته يوم الخامس من إبريل المقبل، على أن يغلق يوم 31 من مارس/آذار الجاري، وتحدد التسجيل بواقع 4 خيول لكل إسطبل.

ويذكر أن منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للموسم الحالي، كانت انطلقت في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم يوم 23 من مارس/ آذار الجاري، وأقيم سباق السيدات لمسافة 120 كيلومتراً، وتوجت بلقبه الفارسة الأرجنتينية دلفينا ماريا جوتير، على ظهر الجواد «زايزوم» المملوك لإسطبلات «إم 7»، ولم تستكمل بقية السباقات بدءاً من سباق الإسطبلات الخاصة، الذي انطلقت منافساته في اليوم التالي، وألغي بعد انتهاء مرحلته الأولى بسبب وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.