شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يعلن إعارة "الترهونى" لأهلى طرابلس الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، الموافقة على إعارة اللاعب الليبى محمد الترهونى لاعب سموحة إلى أهلى طرابلس 4 أشهر مقابل 125 ألف دولار عقب العودة إلى احمد سامى المدير الفنى للفريق والذى أبدى الموافقة على الإعارة.

وكان أهلى طرابلس قد تقدم بطلب لإعارة مهاجم سموحة حسام حسن نجم المنتخب المصرى لنفس المدة مقابل مليون دولار إلا أن عامر يدرس الأمر ولم يعط الموافقة.