شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يعلن إعارة "الترهونى" لأهلى طرابلس الليبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، الموافقة على إعارة اللاعب الليبى محمد الترهونى لاعب سموحة إلى أهلى طرابلس 4 أشهر مقابل 125 ألف دولار عقب العودة إلى احمد سامى المدير الفنى للفريق والذى أبدى الموافقة على الإعارة.
وكان أهلى طرابلس قد تقدم بطلب لإعارة مهاجم سموحة حسام حسن نجم المنتخب المصرى لنفس المدة مقابل مليون دولار إلا أن عامر يدرس الأمر ولم يعط الموافقة.
وأعلن نادي سموحة الصيف قبل الماضي عن انضمام اللاعب محمد الترهوني ظهير فريق أهلي طرابلس الليبي، بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الأخيرة.
وأعلنت الصفحة الرسمية للفريق السكندري عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن ضم اللاعب بشكل نهائي.
وكان نادي سموحة قد ضم ناصر ماهر لاعب فريق الكرة بالأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة و محمد كوفي مدافع الزمالك السابق، ضمن صفقات الفريق الصيفية قبل الاستعداد للموسم الجديد تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق.