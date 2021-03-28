شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة أحمد زاهر المدير الإدارى بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم احمد زاهر، المدير الإدارى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، باستقالته اليوم، بعدما قدم استقالة مكتوبة لإدارة النادى برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، ووافقت إدارة النادى على استقالة زاهر تقديرا لما قدمه مع النادى واحتراما لرغبته الشخصية.

ومن المنتظر أن يتولى منتصر الرملاوى مهمة المدير الإدارى بالفريق الأول لكرة القدم خلفا لأحمد زاهر، لحين إعادة تشكيل الجهاز الإدارى بفريق الكرة بالزمالك عقب مباراة مولودية الجزائر المقرر لها 3 إبريل المقبل فى دورى أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تدريباته الجماعية غدا الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر، ومن المقرر أن ينطلق المران فى الثانية ظهرا، على أن يبدأ تجمع اللاعبين فى تمام الساعة الواحدة.

وكان فريق الزمالك يؤدى تدريباته فى الثانية ظهرا أثناء عهد الجهاز الفنى السابق بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، إلا أن الفرنسى كارتيرون قرر تعديل موعد التمرين ليصبح الحادية عشرة صباحا، وذلك فور توليه المسئولية فى ولايته الثانية قبل مباراة الترجى التونسى فى الجولة الرابعة من دورى ابطال أفريقيا، إلا أنه عاد اليوم وأصدر قراره بالعودة لموعد التدريب فى الثانية ظهرا.

وأخطر باتريس كارتيرون جهازه المعاون بخوض الفريق للمران يوم الخميس المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، قبل السفر للجزائر، ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الجزائر يوم الخميس المقبل الأول من أبريل على متن طائرة خاصة؛ استعدادا لمواجهة المولودية المقرر لها يوم 3 إبريل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.