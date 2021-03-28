شكرا لقرائتكم خبر عن البدري عن ترتيب كباتن المنتخب بين حجازي والنني وصلاح: بالتنسيق ومش بشغل بالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن ترتيب قيادة المنتخب بين الثلاثى "محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد حجازى" يكون بالتنسيق فيما بينهم، قائلا، "مش بشغل بالى بالحاجات دى".

وأضاف البدرى، فى المؤتمر الصحفى قبل مباراة منتخب مصر وجزر القمر غدًا، "الثلاثى حجازى والننى وصلاح لعبوا أول مباراة دولية فى لقاء واحد أمام سيراليون فى تصفيات كأس العالم 2011، ولكن حجازى لعب المباراة أساسياً، وتركت أمر شارة القيادة فيما بينهم بالتنسيق، ولا أشغل بالى بهذا الأمر، وبالتالى حجازى كان القائد فى مباراة كينيا الأخيرة بصفته أقدم من صلاح".

وتقام مباراة منتخب مصر وجزر القمر فى السادسة مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولى فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى حسمها المنتخبان بالتأهل للبطولة رسمياً.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، نقل مران الفراعنة اليوم إلى بتروسبورت بدلا من استاد القاهرة الدولى، بسبب إقامة مران منتخب جزر القمر فى نفس توقيت مران المنتخب على ستاد القاهرة.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل مع كينيا إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم أفريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 فى الجولة الخامسة من التصفيات.

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