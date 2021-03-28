شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى: لا يوجد قرار ضد اللاعبين المعترضين على عدم انضمامهم للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه لا يوجد قرار ضد أى لاعب خرج وانتقد عدم انضمامه لصفوف الفراعنة فى المعسكر الحالى للمنتخب، مؤكداً أن الباب مفتوح للجميع وللأفضل فى أى وقت.

وقال البدرى، فى المؤتمر الصحفى قبل مباراة منتخب مصر وجزر القمر غدًا، "مينفعش لاعب يطلع يتكلم أنه كان لازم ينضم ويقول معنديش أزمة فى شارة الكابتن.. أنت هتفرض علينا انضمامك وكمان شارة الكابتن".

وشدد المدير الفنى للفراعنة على أن "باب المنتخب مفتوح للجميع ونبحث عن لاعبين جدد، وهناك فارق بين لاعب يطلب التواجد بالمنتخب، وآخر يقاتل للانضمام للمنتخب".

وتقام مباراة منتخب مصر وجزر القمر فى السادسة مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولى فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى حسمها الفريقين بالتأهل للبطولة رسمياً.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، نقل مران الفراعنة اليوم إلى بتروسبورت بدلا من ستاد القاهرة الدولى، بسبب إقامة مران منتخب جزر القمر فى نفس توقيت مران المنتخب على ستاد القاهرة.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل مع كينيا إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم أفريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 فى الجولة الخامسة من التصفيات.

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