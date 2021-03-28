شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان وأيمن أشرف يدعمان الأهلي في رحلة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدعم الثنائى وليد سليمان وأيمن أشرف قائمة الأهلى المسافرة إلى السودان لمواجهة المريخ السبت المقبل فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، بعد تأكد جاهزيتهما للمشاركة فى المباريات.

وتعافى وليد سليمان من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية وشارك فى التدريبات وودية الفريق الأحمر ضد فريق الشباب، ولم يشك من أية آلام، ليتأكد جاهزيته لمرافقة البعثة الحمراء فى رحلتها إلى السودان.

بينما شارك أيمن أشرف فى مران الأهلى الجماعي بشكل طبيعى اليوم، الأحد، ليعلن جاهزيته للمشاركة فى مباراة المريخ القادمة، لاسيما بعدما اشتكى اللاعب من خشونة فى الركبة عقب مباراة فريقه الأخيرة ضد فيتا كلوب وتسببت فى استبعاده من معسكر المنتخب الوطنى بعد مباراة كينيا.

ومن المقرر أن يقود أيمن أشرف الجبهة اليسرى للأهلى فى مباراة المريخ فى ظل إصابة على معلول ومحمود وحيد، وحاجتهما لبعض الوقت قبل التعافى من الإصابة.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق انتظم فى مران الفريق صباح اليوم الأحد، وشارك اللاعب اليوم فى تدريبات الكرة استعدادا لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

الأهلى عاد اليوم لخوض تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس، السبت، فى إطار البرنامج الموضوع للاعبين خلال فترة توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية.

واستأنف فريق النادى الأهلى تدريباته منذ قليل فى إطار الاستعداد لمباراة المريخ السودانى ببطولة دورى أبطال أفريقيا وذلك بعد الراحة اتى حصل عليها لمدة 24 ساعة أمس.