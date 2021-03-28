شكرا لقرائتكم خبر عن البدري: طلبت توقفات بسبب تصفيات كأس العالم.. ولا توجد أزمة بسبب الشارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن أنه طلب تجمعات و توقفات خاصة بالمنتخب خلال ةالفترة المقبلة استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم حيث تنطلق التصفيات في يونيو ، بدون اللاعبين المحترفين.

وقال البدري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة منتخب مصر وجزر القمر غدًا، أنه لا توجد أي أزمة خاصة بشارة القيادة كما يتردد والأمور تسير بخطوات جيدة.

عن سؤال حسام البدري المدير الفني عن حقيقة طلب طارق مصطفي الرحيل عن الفريق، قال البدري: سؤال قديم .. ولا توجد أي أزمات داخل صفوف الجهاز الفني.

وأضاف المدير الفني للفراعنة: "باب المنتخب مفتوح للجميع و نبحث عن لاعبين جدد ، وهناك فارق بين لاعب يطلب التواجد بالمنتخب ، وبين لاعب يقاتل للإنضمام للمنتخب .

تقام مباراة منتخب مصر وجزر القمر في السادسة مساء غداً الاثنين باستاد القاهرة الدولي فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى حسمها الفريقين بالتأهل للبطولة رسمياً.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، نقل مران الفراعنة اليوم إلى بتروسبورت بدلا من ستاد القاهرة الدولى، بسبب إقامة مران منتخب جزر القمر فى نفس توقيت مران المنتخب على ستاد القاهرة.السادسة مساءاً موعد مباراة منتخب مصر و جزر القمر.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل مع كينيا إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم أفريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 فى الجولة الخامسة من التصفيات.

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