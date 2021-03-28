شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتدرب الخميس قبل السفر للجزائر .. وتعليمات خاصة من نبيه بمران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جهازه المعاون بخوض الفريق للمران يوم الخميس المقبل على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، قبل السفر للجزائر.

ومن المقرر أن يسافر الزمالك إلى الجزائر يوم الخميس المقبل على متن طائرة خاصة؛ استعدادا لمواجهة المولودية المقرر لها يوم 3 أبريل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

فيما حرص أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على منح اللاعبين مجموعة من التعليمات خلال التدريبات الجماعية ، ووجه نبيه تعليمات للاعبين بالتحرك بدون كرة، والتمركز الصحيح.

وواصل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك استعداداته لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر لها السبت المقبل، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وخاض اللاعبون فقرة تأهيل بمجمع الصالات، قبل انطلاق المران الجماعي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وفضل فرناندو مدرب الأحمال أداء اللاعبين للإطالات بمجمع الصالات قبل بدء التدريبات الجماعية، حيث يسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى الوصول باللاعبين لأعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا للفترة المقبلة.

وعقد باتريس كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وحرص كارتيرون على شرح العديد من الأفكار الفنية للاعبين من أجل تنفيذها في المران، استعدادا للمواجهة الهامة أمام مولودية الجزائر.

كما عقد كارتيرون جلسة مع معاونيه لمناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بالفريق قبل مواجهة مولودية الجزائر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخضع اللاعبون لفقرة تدريبات بدنية قوية، وتولى فرناندو مدرب الأحمال الإشراف على تدريب اللاعبين وسط متابعة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وبدأ المران بسباق سرعات، وبعدها أدى اللاعبون تدريبات بدنية بالكرة.

وخصص الجهاز الفنى للزمالك فقرة مران كرة يد، وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، وأدت كل مجموعة مران كرة يد وذلك لرفع حالة التركيز لدى اللاعبين بجانب سرعة رد الفعل.

وشارك أحمد فتوح لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا، بعد تعافيه من الإصابة بنزلة برد تعرض لها مؤخرا وتسببت فى استبعاده من معسكر المنتخب الوطني.

ويحل الفريق ضيفا على مولودية الجزائر في المباراة المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.