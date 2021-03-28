شكرا لقرائتكم خبر عن البدري: الحديث عن هروب رمضان صبحي "مضحكة".. وغير راض عن الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن أن الحديث عن رمضان صبحي وقصة هروبه من المنتخب قصة " مضحكة " واللاعب تابع إصابته مع طبيب المنتخب محمد أبو العلا وتأكد حاجته لفترة علاج 10 أيام.

وتابع البدري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة منتخب مصر وجزر القمر غدًا أن محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي طلب مني الرد على حقيقة هروبه من المنتخب، وقلت له: "ما دام لا يوجد مشاكل في صفوف المنتخب لن أتحدث".

وأضاف حسام البدري، أن هناك هجوم وانتقاد على المنتخب، ولكنه ومعه الجهاز المعاون يركز على أداء عمله واللعب على تحقيق الفوز في مباراة جزر القمر غداً، مؤكداً أنه غير راض عن الأداء.

وتقام مباراة منتخب مصر وجزر القمر في السادسة مساء غداً الاثنين باستاد القاهرة الدولي فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى حسمها الفريقين بالتأهل للبطولة رسمياً.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل مع كينيا إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم أفريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 فى الجولة الخامسة من التصفيات.