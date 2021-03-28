شكرا لقرائتكم خبر عن البدري: حققنا أول أهداف المنتخب بالتأهل لأمم أفريقيا.. وهناك أمور غير راضٍ عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الفترة الحالية كان الأهم فيها هو التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2022 التى ستقام فى الكاميرون، وهو ما حدث بتصدر المجموعة مع جزر القمر.

وقال البدرى، فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى قبل مباراة منتخب مصر وجزر القمر غدًا، حققنا أول هدف فى مسيرتى مع المنتخب، رغم الصعوبات، وهناك أمور غير راضٍ عنها وأشكر اللاعبين والجهاز المعاون ونعمل على تقديم الأفضل.

موعد مباراة مصر وجزر القمر

وتقام مباراة منتخب مصر وجزر القمر فى السادسة مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولى فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى حسمها الفريقين بالتأهل للبطولة رسمياً.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، نقل مران الفراعنة اليوم إلى بتروسبورت بدلا من استاد القاهرة الدولى، بسبب إقامة مران منتخب جزر القمر فى نفس توقيت مران المنتخب على ستاد القاهرة.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل مع كينيا إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم أفريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 فى الجولة الخامسة من التصفيات.

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