شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مران الزمالك للمرة الثانية منذ عودة كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية غدا، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر، ومن المقرر أن ينطلق المران فى الثانية ظهرا، على أن يبدأ تجمع اللاعبين الساعة الواحدة.

وكان الفريق يؤدي تدريباته فى الثانية ظهرا فى عهد الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، إلا أن الفرنسي كارتيرون قرر تعديل موعد التمرين ليصبح الحادية عشرة صباحا، وذلك فور توليه المسئولية فى ولايته الثانية قبل مباراة الترجي التونسي بالجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، إلا أنه عاد اليوم وأصدر قراره بالعودة لموعد التدريب في الثانية ظهرا.

وأخطر باتريس كارتيرون جهازه المعاون بخوض الفريق للمران الخميس المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة قبل السفر للجزائر، ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الجزائر الخميس المقبل الأول من أبريل على متن طائرة خاصة؛ استعدادا لخوض مباراة المولودية المقرر لها يوم 3 أبريل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى، تلقى أيمن حفنى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، وعدًا من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى بالمشاركة مع الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة، وأكد المدير الفنى للاعب أنه سيحصل على فرصة حقيقية فى العودة للظهور مع الفارس الأبيض.

وتحدث كارتيرون مع أيمن حفنى وطالبه ببذل قصارى جهده فى التدريبات والعمل على رفع معدل لياقته البدنية، مشيرًا إلى أنه لا ينظر إلى عامل السن وأن أهم شىء العطاء داخل المستطيل الأخضر.

واستشهد الفرنسى باتريس فى حديثه مع أيمن حفنى بأنه لا ينظر لعامل السن، بمحمد عبد الشافى الظهير الأيسر صاحب الـ 35 عامًا، لافتًا إلى أن "شيفو" سيعود للتشكيلة الأساسية للزمالك رغم كبر سنه وعودته من الإصابة، إلا أن اللاعب استطاع أن يثبت جدارته فى التدريبات والعودة لمركزه فى التشكيل.

وأكد كارتيرون لأيمن حفنى صاحب الـ 35 عامًا، أنه فى حاجة لخدماته خلال الفترة المقبلة، مشددًا على اللاعب ضرورة الجاهزية من الناحية الفنية والبدنية، قبل منحه الضوء الأخضر بالظهور مع الفريق، مشيرًا إلى أنه لن يتعامل مع اللاعبين وفق أسمائهم أو مراكزهم، بل سيكون الخيار الأول للاعب الأجهز والذى سيحقق الإفادة للفريق، بغض النظر عن عمره.