ميسي الغلابة.. من خشبة المسرح لـ"نقاش".. ويحلم بمصافحة الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

بملامح لاتينية تشبه لحد كبير الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وكف يد "مُلطخ" بألوان عدة، وفرشاة في يده طوال يوم من العمل الشاق، وأمام جدران صماء في ابنيه لا يذكر منها إلا نتاج عمله، يحاول اسلام بطاح صاحب الـ 27 تزين ما تبقى من عمره بابتسامته التي لا تكاد تفارق وجهه ومنح السعادة لبعض الأطفال الأيتام عن طريق زيارتهم من وقت لأخر بسبب وجه التشابه الذي يجمعه بنجم فريق برشلونة ميسي.

الخليج 365 تواصل مع إسلام بطاح، أو كما يلقبه البعض بـ"ميسي الغلابة"، ليسرد تفاصيل قصته من شخص لا يكترث بوجود وجه تشابه مع ميسي لشاب يسعى الناس للالتقاط الصور التذكارية معه.

يقول إسلامه إنه لا يختلف كثيرًا عن أي شخص رغم جود تشابه كبير مع النجم الأرجنتيني ميسي، مؤكدًا أنه لم يهتم بذلك الأمر رغم وجود بعض المحاولات من بعض المقربين منه لاستغلال هذا التشابه ليكسب مزيدا من الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويكمل:" الشبه من فترة لكن بسبب عملي كـ"نقاش" لا أهتم لذلك، والناس دائما ما يتحدثون معي بشأن هذا التشابه ويطلبون مني عمل بعض الفيدوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي".

وأوضح أن سبب انتشاره مؤخرا ومعرفه الناس به بشكل أكبر، هو أنه حين كان يعمل لدى بعض الأشخاص والانتهاء من أعمال "النقاشة" في منازلهم طلب منه أن يسجل أحد الفيديوهات، ربما تكون سببا في شهرته، وهذا ما حدث بالفعل.

لم ينس صاحب الـ 27 عامًا بدايته حيث قال:"أنا خريج دبلوم، وأعمل نقاش ودخلت مجال التمثيل منذ أن كنت طفلا، خلال مسرح المدرسة، ولم يكتب لي الاستمرار رغم وقوفي على مسارح قصور الثقافة، وحصولي على بعض الأدوار".

ويتابع:" ما كملتش في مجال المسرح بسبب ان والدي قالي ما تكملش مش هنقعد "نطنطت" على المسارح، فكان لابد أن اسمع كللام أبي رغم انه لم يكن يروق لي هذا القرار".

وأشار إلى أنه يرى أن الشهرة الحالية التي حصل عليها ربما تكون عوضا من الله على عدم استمراره في العمل بالمسرح، ويكون سببا في تحقيق حلمه في يوم من الأيام والعمل كممثل.

واستطرد:" حاليا بخرج ألعب مع أصحابي المقربين ومعارفي بشكل عادي ولا أشعر بينهم بوجود شيء غريب بسبب وجه الشبه مع الأسطورة ميسي فهم اعتادوا على رؤيتي منذ سنوات ".

وانتقل للحديث عن زيارته لأحد دور الأيتام ، حيث قال:" تلقيت دعوة من دار رعاية الأيتام الزقازيق من مدير الدار فقمت على الفور بالزيارة، وحين ذهبت رأيت الفرحة في عيون الأطفال بسب التشابه مع ميسي والجميع كان يسعى لالتقاط الصور معي".

وأتم:" سيكون أمر رائع مقابلة ميسي، فهو لاعب من طراز فريد، وفي مصر أشجع الأهلي، وحلمي مقابلة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومصافحته والتقاط بعض الصور معه وفي أوروبا فريقي المفضل هو ليفربول بسبب محمد صلاح ولو ترك الفريق وسذهب لبرشلونة سأشجع الفريق الكتالوني".