فرج عامر: إرجاء البت في إعارة حسام حسن لأهلي طرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن محمد الترهوني لاعب الفريق، سينتقل إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي لمدة أربع أشهر على سبيل الإعارة، مشيراً إلى إرجاء البت في إعارة حسام حسن للفريق الليبي.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اعارة اللاعب الدولي الليبي محمد الترهوني من سموحة الي أهلي طرابلس بمبلغ ١٢٥ الف دولار لمدة اربع اشهر".

وأضاف رئيس سموحة: "الاهلي الليبي يعرض مليون دولار قيمة أعارة لحسام حسن نحم المنتخب المصري ونادي سموحة لمدة اربع اشهر".

واختتم فرج عامر: "سموحة يرجئ البت في هذا الأمر".