البدري: لست راضيًا عن الأداء.. وهل رأيتم أزمة بسبب الشارة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، أنه ليس راضيًا عن الأداء بعد مباراة المنتخب الكيني والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1) ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا والتي ستقام بالكاميرون مطلع العام المقبل.

وأضاف البدري خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة جزر القمر :"لست راضيًا عن الأداء، والأداء هنا ليس بالحديث فقط عن المحترفين، أنا أتحدث عن الفريق بأكمله".

وتابع :"الفترة المقبلة ستكون صعبة ولا أقول فقط مبررات، أطالب بفترة للتحضير قبل المباريات وهنا لابد من خوض مباريات ودية قبل الأجندة المقبلة في شهر يونيو وتصفيات كأس العالم".

وتطرق البدري عن أزمة شارة القيادة، ليرد :"لم تحدث أي أزمة، هل رأيتم أزمة بسبب الشارة؟ لابد أن نتناول الأمور بإيجابية".

وواصل البدري تصريحاته بالحديث عن ملف اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب :"شيء جيد أن اللاعب لديه الطموح، لكن هناك فارق من خلال خروج اللاعبين للتسويق عن أنفسهم، على اللاعب التركيز فقط في مستواه ومع ناديه".

وأنهى البدري تصريحاته بالحديث عن تشكيل المنتخب في مباراة جزر القمر :"التشكيل سوف يشهد بعض التغييرات، لكن المحترفين متواجدين".

وكان المنتخب المصري استطاع مساء الخميس الماضي أن يحجز تذكرة التأهل لكأس أمم أفريقيا عقب حصوله على نقطة من المنتخب الكيني.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري بنظيره منتخب جزر القمر، غدًا الإثنين، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيكون أمامه اختبار آخر بداية من يونيو المقبل نظرًا لخوض تصفيات كأس العالم والتي ستقام بقطر 2022، حيث يتواجد منتخب "الفراعنة" في المجموعة السادسة رفقة كل من أنجولا وليبيا والجابون.