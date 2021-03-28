اتحاد الكرة يُعلن نقل مباريات المصري أمام الأهلي والإسماعيلي لبرج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، نقل مباريات المصري مع طلائع الجيش والإسماعيلي والأهلي، إلى ملعب الجيش ببرج العرب بدلا من استاد الإسكندرية، ببطولة الدوري الممتاز.

وذكرت إدارة المسابقات، أن هذا القرار يأتي، بعد الحصول على موافقة الأمانة العامة بوزارة الدفاع.

ومن المقرر أن يلتقي المصري مع طلائع الجيش في السابعة من مساء السبت الثالث من أبريل بالجولة ال17ـ من بطولة الدوري، ثم يحل ضيفا على الإسماعيلي بالجولة الـ18 يوم الأربعاء 7 أبريل في التاسعة مساءا، ويستضيف الأهلي عند التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء 27 أبريل ضمن مؤجلات الجولة الـ15.