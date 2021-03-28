السلطات الصحية السودانية تمنع دخول الجماهير لمباراة المريخ والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشفت تقارير صحفية سودانية، اليوم الأحد، أن السلطات الصحية أرسلت خطابًا للاتحاد السوداني لكرة القدم تمنع من خلاله تواجد الجماهير في الاستحقاقات الأفريقية سواء للأندية أو المنتخبات.

وأفادت صحيفة "كفر ووتر" السودانية، أن الطلب جاء لتفادي انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكان نادي المريخ السوداني أعلن يوم الجمعة الماضي عن السماح لحضور 1000 مشجع لمؤازرة الفريق في مباراة الأهلي المقبلة من بينهم 80% من الأولتراس.

ومن المقرر أن يواجه المريخ نظيره الأهلي يوم السبت المقبل ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل المريخ المباراة وهو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط، في المقابل يأتي الأهلي بالترتيب الثاني برصيد سبع نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر سيمبا التنزاني.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق فوزًا ثمينًا خارج دياره الجولة الماضية على حساب فيتا كلوب الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد.