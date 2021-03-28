فرج عامر: رئيس نادي عربي و"رئيسه الشرفي" يزوران سموحة مساء الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن رئيس نادي عربي ورئيسه الشرفي لنفس النادي سيصل إلى مصر مساء اليوم الأحد.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر صفحته على "فيسبوك" :"رئيس نادي عربي والرئيس الشرفي لذات النادي يصلان بطائرة خاصة إلى مطار برج العرب لمقابلة محمد فرج عامر في نادي سموحة الساعة السادسة مساء اليوم".

ولم يكشف فرج عامر عن هوية الرئيس الذي سيزور النادي السكندري إلى جانب عدم إعلانه سبب الزيارة.

وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تواجد في زيارة لنادي سموحة الأسبوع الماضي إلا أن رئيس القلعة الحمراء لم يتطرق خلال زيارته عن التفاوض مع أي لاعب من سموحة وتحديدًا مهاجم الفريق حسام حسن بحسب ما كشف عنه فرج عامر.

ويتواجد نادي سموحة في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري we المصري برصيد 22 نقطة.