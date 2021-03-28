فرنسا تحقق انتصارها الأول بتصفيات المونديال بالفوز على كازاخستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

اكتفى المنتخب الفرنسي لكرة القدم بهدفين نظيفين في شباك مضيف منتخب كازاخستان وحقق الفريق أول انتصاراته في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وانفرد المنتخب الفرنسي، الذي تعادل في الجولة الأولى من التصفيات مع نظيره الأوكراني، بصدارة المجموعة الرابعة من التصفيات مؤقتا حيث رفع رصيده إلى أربع نقاط فيما سقط منتخب كازاخستان في أولى مبارياته بالتصفيات الحالية.

وترجم المنتخب الفرنسي سيطرته شبه التامة على مجريات اللعب في الشوط الأول إلى هدفين نظيفين سجلهما عثمان ديمبلي في الدقيقة 20 وسيرجي ماليي لاعب كازاخستان عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 44.

وواصل المنتخب الفرنسي هيمنته في الشوط الثاني ، كما لعب كيليان مبابي وأدريان رابيو ووسام بن يدر في وسط هذا الشوط ، ولكن الفريق فشل في تعزيز تفوقه بمزيد من الأهداف.

وتلاعب مبابي بدفاع كازاخستان في الدقيقة 74 فلم يجد الدفاع بدا من إعاقته ليحتسبها الحكم ضربة جزاء للمنتخب الفرنسي.

وسدد مبابي ضربة الجزاء في الدقيقة 75 ، وتصدى لها الحارس ألكسندر موكين ببراعة لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الفرنسي بهدفين نظيفين.