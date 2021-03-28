تصفيات أمم أفريقيا.. ليبيا تخسر.. وتونس وناميبيا يختتمان مشوارهما بالفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

اختتم المنتخب التونسي لكرة القدم مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في الكاميرون مطلع العام المقبل بفوزه على ضيفه منتخب غينيا الاستوائية 2 / 1 اليوم الأحد في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة والتي شهدت أيضا فوز المنتخب التنزاني على نظيره الليبي 1 / صفر.

وسجل هدفي المنتخب التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة الرابعة وكارلوس أكابو مارتينيز، لاعب غينيا الاستوائية بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 52، فيما سجل هدف منتخب غينيا الاستوائية فراس شواط، لاعب المنتخب التونسي، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 88.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب غينيا الاستوائية عند تسع نقاط في المركز الثاني.

وكان المنتخبان ضمنا تأهلهما لنهائيات بطولة أمم أفريقيا قبل خوض هذه المباراة.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب التنزاني على نظيره الليبي بهدف نظيف سجله سايمون موسوفا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع المنتخب التنزاني رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد المنتخب الليبي عند ثلاث نقاط في قاع الترتيب.

فاز منتخب ناميبيا لكرة القدم على ضيفه الغيني 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا التي تقام في الكاميرون مطلع العام المقبل.

وسجل هدفي المنتخب الناميبي بيتر شالوليلي في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و77، فيما سجل هدف المنتخب الغيني مامادو كاني في الدقيقة 17.

ورفع المنتخب الناميبي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث ليفشل في التأهل لنهائيات بطولة أمم أفريقيا، حيث كان منتخبا غينيا ومالي ضمنا التأهل للنهائيات قبل هذه الجولة.