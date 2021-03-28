شكرا لقرائتكم خبر عن البدري يكشف حقيقة هروب رمضان صبحي ورفض النني إجراء الإحماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى المدير الفني لمنتخب مصر، حسام البدري، إن يكون محمد النني قد رفض التدرب او إجراء عملية الإحماء خلال مباراة كينيا والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وأضاف البدري خلال المؤتمر الصحفي أن النني طلب مني توضيح الأمر لكنني أكدت له عدم الحاجة لذلك وألا نهتم بكل ما يثار، هو لاعب محترف وكبير ووارد ان يكون أساسيا المباراة القادمة او العكس بحسب سير المباراة.

وتابع البدري أن أن رمضان صبحي مصاب وأجرى أشعة ولم يهرب أصلا من المنتخب ولا أعرف لماذا يثار هذا الكلام من الأساس.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن محمد النني رفض إجراء عملية الإحماء والنزول أثناء سير مباراة كينيا وهو ما نفاه اللاعب والمدير الفني.