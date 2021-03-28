شكرا لقرائتكم خبر عن توني كروس يقرر اعتزال اللعب دوليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير صحفية ألمانية، أن الدولي الألماني توني كروس، لاعب خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني، قرر الاعتزال اللعب الدولي بعد بطولة كاس الأمم الأوروبية المقبلة.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، أن توني كروس قرر الاعتزال اللعب الدولي وهو في سن 31 عامًا، وذلك بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2020 والتي ستقام الصيف المقبل، بعد تأجيلها لمدة عام بسبب فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن اللاعب فكر في الاعتزال دوليًا عقب مونديال روسيا 2018، لكن عائلته أقنعته بالاستمرار وذلك قبل أن يقرر الاعتزال بعد اليورو هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة أن كروس، قرر وضع حدًا لمسيرته الدولية من أجل التركيز مع نادي ريال مدريد، في الفترة المقبلة.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ31 عامًا خاض مع منتخب ألمانيا حتى الآن 101 مباراة دولية، وأحرز 17 هدفًا.