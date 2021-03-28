شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة للمريخ قبل مواجهة الأهلي.. السلطات الصحية رفضت حضور الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير سودانية إن السلطات الصحية رفضت حضور الجماهير مباراة المريخ والأهلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضافت التقارير أن السلطات الصحية أرسلت خطاب للاتحاد السوداني لكرة القدم تؤكد رفضا دخول الجماهير خوفا من انتشار فيروس كورونا بينهم.

وكان المريخ قد أعلن في وقت سابق حضور الجماهير لمباراته أمام الأهلي وتخصيص 80% من التذاكر للألولتراس.

ويستضيف ملعب الهلال، مباراة الهلال وصنداونز ضمن المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة، بينما يواجه الأهلي المريخ على نفس الملعب في المجموعة الأولى ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يأتي المريخ بالمركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

كان الأهلي قد فاز على المريخ ذهابا في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.